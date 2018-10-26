Гандболистки «Лады» проиграли клубу «Ростов-Дон» в матче женской Суперлиги

СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-26T09:39:33+03:00

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«Лада» проиграла «Ростов-Дону» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд. Игра проходила в Тольятти и закончилась со счетом 27:33.

Лучшим игроков встречи в составе «Лады» стала Валерия Кирдяшева, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

«Лада» в семи матчах набрала 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Столько же у «Ростов-Дона», однако южане на втором месте. Кроме того, у действующих чемпионок страны одна игра в запасе. Возглавляет турнирную таблицу Суперлиги «Кубань» с 15 очками в 9 играх.

Следующий матч «Лада» проведет в Тольятти против клуба «Уфа-Алиса». Игра пройдет 29 октября.