2018-10-26T09:56:44+03:00
Общество

Проект реконструкции самарской фабрики-кухни скорректируют по замечаниям Третьяковки

Сейчас на объекте ведутся противоаварийные работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Завершить все работы в здании планируется к 2021 годуЗавершить все работы в здании планируется к 2021 годуФото: Twitter.com
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Определен окончательный алгоритм реставрации фабрики-кухни, которая находится на улице Ново-Садовой в Самаре, и создания на ее базе филиала Третьяковской галереи. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

- В ближайшее время начнется корректировка проекта с учетом замечаний Третьяковки. Теперь нет больше сомнений: волжской Третьяковке - быть! - отметил Александр Хинштейн.

Также депутат рассказал, что сейчас на объекте ведутся противоаварийные работы. До наступления холодов там должны полностью сделать тепловой контур.

Напомним, что в памятнике конструктивизма 1932 года постройки разместят экспозиции Третьяковки, основанные на искусстве ХХ века. Кроме того, там обустроят выставочные пространства, лектории, кинозал, резиденции для художников, детские и юношеские кружки. Планируется, что все работы по реконструкции здания будут завершены к 2021 году.

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