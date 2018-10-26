2018-10-26T10:14:36+03:00
Общество

Жителям Самарской области объяснили, зачем им переходить с аналогового ТВ на цифровое

У последнего много плюсов: изображение лучше, помех меньше, стоит дешевле
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Федеральные каналы переходят с аналогового на цифровое ТВ, потому что последнее дешевле, а картинка у него лучшеФедеральные каналы переходят с аналогового на цифровое ТВ, потому что последнее дешевле, а картинка у него лучшеФото: Архив "КП"
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После новогодних каникул федеральные телеканалы России собираются переключиться с аналогового вещания на цифровое. Рассказываем, зачем это нужно.

- Переход на цифровое телевидение сравнивают с приходом сотовой связи. Это крупнейший инфраструктурный проект, реализованный в России за последние десятилетия, - рассказывает и.о. директора филиала «Самарского областного радиотелевизионного передающего центра» Марат Юсупов. - Преимущество цифрового телевидения перед аналоговым - это качество телесигнала. Цифровой сигнал при доставке от студии до телезрителя не подвержен помехам и уверенно принимается даже в отраженном виде.

Федеральные каналы переходят на «цифру», потому что она менее затратная, чем аналоговое ТВ.

- Аналоговое вещание для каждого телеканала предусматривает использование одной частоты. Установка и обслуживание большого количества передатчиков и антенн, радиус покрытия которых ограничен, - затратная задача. Поэтому в малых населенных пунктах развитие аналогового телевидения было ограничено из-за экономической нецелесообразности, - отметил Марат Юсупов.

Цифровое телевидение позволяет использовать на одной частоте сразу 10 телеканалов. Это уменьшит затраты и позволит привести ТВ с качественной картинкой в любой населенный пункт.

- Призываю телезрителей, особенно жителей малых населенных пунктов, кто до сих пор смотрит аналоговое телевидение, переходить на просмотр «цифры», поскольку вы ничего не потеряете, а наоборот, получите бесплатно вместо прежних трех-пяти программ сразу двадцать отличного качества, - подытожил Юсупов.

Как подключить цифровое ТВ и что оно дает зрителю, читайте на сайте kp.ru и на порталах rtrs.ru и смотрицифру.рф.

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