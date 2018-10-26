2018-10-26T10:34:46+03:00
Общество

Самарская шаурма не прошла проверку: Роспотребнадзор нашел в ней золотистый стафилококк

Четыре точки общепита временно закрыли после внеплановых проверок
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Во всех точках продаж шаурмы были найдены различные нарушенияВо всех точках продаж шаурмы были найдены различные нарушенияФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Сотрудники самарского управления Роспотребнадзора по многочисленным жалобам жителей провели внеплановые проверки ларьков, где готовят и продают шаурму. Всего в этом году в ведомство поступило 10 жалоб, в том числе одна на пищевое отравление. Нарушения были найдены во всех точках общественного питания, которые подверглись ревизии.

- В данных заведениях не соблюдались сроки годности и условий хранения продукции, а также отсутствовали документы на сырье, подтверждающие его качество и безопасность, маркировки, горячая и холодная вода, водоотведение и медосмотр у сотрудников, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также сотрудники ведомства взяли на анализ 14 образцов шаурмы и продуктов, из которых они были сделаны. Проверка показала, что 12 из этих образцов не отвечают гигиеническим нормативам, а в одном случае даже был выявлен золотистый стафилококк.

- Специалистами управления составлено 14 протоколов о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и о нарушении изготовителем, исполнителем и продавцом требований технических регламентов, в том числе 5 протоколов о временном запрете деятельности, - отметили в ведомстве.

По итогам проверок всех владельцев ларьков с шаурмой обязали устранить выявленные нарушения. В отношении них было вынесено 10 постановлений о штрафе в 136 тысяч рублей. Владельцев 4 ларьков с шаурмой обязали приостановить свою деятельность на 60-90 суток, еще один протокол находится на рассмотрении в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самарцы засняли на видео крыс, которые едят шаурму в ларьке напротив ЦУМа

Шокирующие кадры опубликовали в соцсетях (подробности)

«Теперь воробьи и голуби»: животные продолжают «атаковать» самарские ларьки с шаурмой

Местные жители сняли видео о проникновении пернатых в ларек быстрого питания (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Супруги из ближнего зарубежья промышляли в Самаре сбытом героина
В Самарской области майнинг-ферма за три месяца наворовала электричество почти на 18 млн рублей
Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев – об игре с «Крыльями»: «Зенит» сейчас притормаживает. Преимущества в матче он не добьется»
«У нас ничего не осталось»: в Самаре семья погибшего при взрыве в 3-этажном коттедже пенсионера нуждается в помощи
УК ЖКС продемонстрировала снегоуборочную технику, готовую к работе в сезон
В самарской гостинице «накрыли» молельную комнату радикальных исламистов
Как доехать до стадиона «Самара Арена» 29 октября на матч «Крылья Советов» - «Зенит»
Новые возможности ранней диагностики глаукомы: в самарском Медгарде появится оптический когерентный томограф
В Самаре кондукторов наказали за сбор денег при сбое в работе транспортных карт
Россельхозбанк к 2024 году увеличит долю в обслуживании экспорта аграриев до 35%
Жителям Самарской области объяснили, зачем им переходить с аналогового ТВ на цифровое
Проект реконструкции самарской фабрики-кухни скорректируют по замечаниям Третьяковки
Гандболистки «Лады» проиграли клубу «Ростов-Дон» в матче женской Суперлиги
Глава Жигулевска покидает свой пост
В Самарской области автомобилист обматерил сотрудников ДПС и попал под суд
Погода в Самарской области поставила новый рекорд
Самарский ХК ЦСК ВВС в домашнем матче уступил «Барсу»
Скончался еще один участник жуткой аварии на трассе в Самарской области
В Самаре автоледи на иномарке сбила пешехода, который переходил дорогу по "зебре"
В Новокуйбышевске автомобилистка сбила на "зебре" двух девочек-подростков
В Самаре на Аэродромной автомобилистка на ВАЗе сбила женщину
Тольяттинская «Лада» на своем льду всухую разгромила «Дизель»
Самара, Тольятти и Новокуйбышевск станут «Умными городами»
Двое хоккеистов тольяттинской «Лады» получили вызов в молодежную сборную России
Трое на одного: в Сызрани пьяные гости до смерти забили хозяина дома
В Самаре на сотрудника Росрыболовства завели дело за взятку