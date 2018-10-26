Самарская шаурма не прошла проверку: Роспотребнадзор нашел в ней золотистый стафилококк

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-26T10:34:46+03:00

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Сотрудники самарского управления Роспотребнадзора по многочисленным жалобам жителей провели внеплановые проверки ларьков, где готовят и продают шаурму. Всего в этом году в ведомство поступило 10 жалоб, в том числе одна на пищевое отравление. Нарушения были найдены во всех точках общественного питания, которые подверглись ревизии.

- В данных заведениях не соблюдались сроки годности и условий хранения продукции, а также отсутствовали документы на сырье, подтверждающие его качество и безопасность, маркировки, горячая и холодная вода, водоотведение и медосмотр у сотрудников, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также сотрудники ведомства взяли на анализ 14 образцов шаурмы и продуктов, из которых они были сделаны. Проверка показала, что 12 из этих образцов не отвечают гигиеническим нормативам, а в одном случае даже был выявлен золотистый стафилококк.

- Специалистами управления составлено 14 протоколов о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и о нарушении изготовителем, исполнителем и продавцом требований технических регламентов, в том числе 5 протоколов о временном запрете деятельности, - отметили в ведомстве.

По итогам проверок всех владельцев ларьков с шаурмой обязали устранить выявленные нарушения. В отношении них было вынесено 10 постановлений о штрафе в 136 тысяч рублей. Владельцев 4 ларьков с шаурмой обязали приостановить свою деятельность на 60-90 суток, еще один протокол находится на рассмотрении в суде.

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