2018-10-26T10:30:31+03:00
Экономика

Россельхозбанк к 2024 году увеличит долю в обслуживании экспорта аграриев до 35%

Уже сформирована линейка продуктов для экспортеров
Кирилл КАРИМОВ
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Сегодня каждая восьмая компания-экспортер продукции аграрно-промышленного комплекса - это клиент Россельхозбанка. К 2024 году банк планирует увеличить долю в обслуживании экспорта до 35%, то есть его клиентом будет каждый третий экспортер сельхозпродукции. С этой целью в банке выстроена вертикаль сопровождения экспортной деятельности. Об этом сообщила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина на Аграрном форуме России.

Россельхозбанк рассматривает экспорт как перспективное направление развития отечественного АПК, повышения его доходности и финансовой устойчивости. В настоящее время Россельхозбанк сформировал линейку продуктов для экспортеров, в том числе программы финансирования внешнеторговых операций, конверсионные операции, РКО, документарные операции, включая аккредитивы, хеджирование валютных рисков, банковские гарантии.

- Россельхозбанк готов идти с аграриями на международные рынки. По нашим оценкам, помимо традиционных зерновых, наибольшим потенциалом увеличения объемов экспорта обладают масложировая, кондитерская, сахарная, молочная промышленность. Так, через несколько лет кондитерские изделия должны занять четвертое место в рейтинге экспорта продуктов. Неожиданно, но, эксперты прогнозируют, что мороженое также войдет в топ-10 продукции для экспорта. России есть что предложить миру, помимо зерновых и сахара», подчеркнула первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Россельхозбанк предоставляет наилучшие условия для воплощения в жизнь проектов ВЭД любой сложности. Банк сотрудничает с крупными холдингами и малыми формами хозяйствования во всех секторах агропромышленного комплекса и на всех этапах отраслевой цепочки – от производства сырья до экспорта уже готовой переработанной продукции.

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