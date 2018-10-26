2018-10-26T10:58:53+03:00
Общество

В Самаре кондукторов наказали за сбор денег при сбое в работе транспортных карт

Не все владельцы проездных удалось проехаться в общественном транспорте бесплатно
Анастасия ФИЛАТОВА
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С владельцев транспортных карт брали деньги за проезд необоснованноС владельцев транспортных карт брали деньги за проезд необоснованноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Департамент транспорта Самары провел проверку по жалобам горожан на сбор кондукторами трамваев и сотрудниками метро денег во время сбоя в работе транспортных карт. Деньги с владельцев проездных брали необоснованно.

- Муниципальные предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», «Самарский метрополитен» и ООО «СамараАвтоГаз» провели дисциплинарные работы со своими сотрудниками, не соблюдавшими заявленный порядок оплаты. Приняты соответствующие меры. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - отметили в дептрансе.

Напомним, что сбой в работе транспортных карт произошел утром в среду, 24 октября. Из-за этого владельцы безлимитных транспортных карт, карт школьника/студента не смогли воспользоваться своими проездными. Терминалы у кондукторов не работали, поэтому они принимали плату за проезд только наличными. В качестве билетов они выдавали пассажирам бумажки с написанными от руки стоимостью проезда и номером маршрута или билеты старого образца.

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