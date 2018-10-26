Новые возможности ранней диагностики глаукомы: в самарском Медгарде появится оптический когерентный томограф

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-26T11:53:29+03:00

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Оптический когерентный томограф производства американской компании Optovue - один из новобранцев отделения офтальмохирургии самарского Медгарда. Аппарат довольной редкий в силу стоимости, - в Самарской области их насчитывается меньше десятка, но нужный для здоровья зрительной системы жителей региона, поскольку позволяет проводить исследование всех структур глаза: от роговицы до глазного дна.

При этом томография сосудов сетчатки проводится без введения контраста, что позволяет делать процедуру пациентам с почечной недостаточностью, аллергикам, детям и беременным. Побочных эффектов и противопоказаний нет.Сосудистая сетка в процессе диагностики представляется послойно, так что все детали, вплоть до единичных сосудов, хорошо визуализируются, что существенно повышает достоверность исследования и облегчает распознание сложных проблем зрительной системы.

«Глаукома сегодня - очень распространенный диагноз. Его коварство в том, что происходящие изменения пациент долгое время не замечает, поскольку они никак не проявляют себя в повседневной жизни и на зрении поначалу не отражаются, - рассказывает заведующий отделением офтальмохирургии самарского Медгарда, врач высшей категории Евгений Анатольевич Спиридонов. - Наш томограф позволяет оценивать толщину нервных волокон в зрительном нерве, что является одним из определяющих критериев в процессе диагностики глаукомы даже на этапе, когда она себя еще не проявила в жизни пациента».

Такая диагностика позволяет с высокой точностью и уже на ранних стадиях выявлять сосудистые нарушения сетчатки и зрительного нерва, возрастную макулярную дегенерацию, диабетическую ретинопатию, тромбозы, окклюзии вен и артерий сетчатки и другие отклонения, так что в диагностике офтальмологической патологии возможности когерентного томографа практически безграничны.