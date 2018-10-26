2018-10-26T11:19:11+03:00
Общество

Как доехать до стадиона «Самара Арена» 29 октября на матч «Крылья Советов» - «Зенит»

29 октября на стадионе «Самара Арена» пройдет игра «Крылья Советов» - «Зенит». «КП-Самара» публикует, как доехать до стадиона 29 октября - в день матча
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Первые трамваи до "Самара Арены" поедут уже в 15:48Первые трамваи до "Самара Арены" поедут уже в 15:48Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 октября, в 19:00 на «Самара Арене» пройдет матч 12 тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. По традиции в день матча до стадиона пустят специальный трамвайный маршрут S5: длинный от улицы Тухачевского и короткий от Барбошинной поляны.

«Длинный» S5 начнет курсировать с 15:48 от улицы Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, проспект Ленина, КРЦ «Звезда», улицу Ново-Садовую, Барбошину поляну, улицу Демократическую и улицу Ташкентскую. Конечная остановка – стадион «Самара Арена». Интервал движения составит 8-10 минут.

«Короткий» S5 будет ходить с 16:30 от Барбошиной поляны через улицы Демократическую и Ташкентскую. Конечная остановка – стадион «Самара Арена». Интервал движения составит 6-7 минут.

Также до стадиона можно будет добраться на муниципальных маршрутах:

- на трамваях №№ 5, 11, 12, 22, на троллейбусах №№ 8, 9, 19 и на автобусах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на улицы Ново-Садовой, далее - с пересадкой на трамвай S5.

- на трамваях №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, далее - с пересадкой на трамвай S5;

- на автобусе № 50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее – пешком до стадиона;

- на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

После матча болельщиков также будут развозить на трамваях S5. Посадка на них будет осуществляться одновременно с двух площадок: с правой (по направлению в сторону Московского шоссе) будут отправляться трамваи до Барбошиной поляны, а с левой — до улицы Тухачевского.

Для тех болельщиков, которые собираются на стадион на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка. Заехать на нее можно будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее - по улице 2-ой проезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит» 29 октября: цены, где купить

Продажа билетов на матч 12 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит», который пройдет на «Самара Арене», стартовала 12 октября (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Супруги из ближнего зарубежья промышляли в Самаре сбытом героина
В Самарской области майнинг-ферма за три месяца наворовала электричество почти на 18 млн рублей
Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев – об игре с «Крыльями»: «Зенит» сейчас притормаживает. Преимущества в матче он не добьется»
«У нас ничего не осталось»: в Самаре семья погибшего при взрыве в 3-этажном коттедже пенсионера нуждается в помощи
УК ЖКС продемонстрировала снегоуборочную технику, готовую к работе в сезон
В самарской гостинице «накрыли» молельную комнату радикальных исламистов
Новые возможности ранней диагностики глаукомы: в самарском Медгарде появится оптический когерентный томограф
В Самаре кондукторов наказали за сбор денег при сбое в работе транспортных карт
Россельхозбанк к 2024 году увеличит долю в обслуживании экспорта аграриев до 35%
Самарская шаурма не прошла проверку: Роспотребнадзор нашел в ней золотистый стафилококк
Жителям Самарской области объяснили, зачем им переходить с аналогового ТВ на цифровое
Проект реконструкции самарской фабрики-кухни скорректируют по замечаниям Третьяковки
Гандболистки «Лады» проиграли клубу «Ростов-Дон» в матче женской Суперлиги
Глава Жигулевска покидает свой пост
В Самарской области автомобилист обматерил сотрудников ДПС и попал под суд
Погода в Самарской области поставила новый рекорд
Самарский ХК ЦСК ВВС в домашнем матче уступил «Барсу»
Скончался еще один участник жуткой аварии на трассе в Самарской области
В Самаре автоледи на иномарке сбила пешехода, который переходил дорогу по "зебре"
В Новокуйбышевске автомобилистка сбила на "зебре" двух девочек-подростков
В Самаре на Аэродромной автомобилистка на ВАЗе сбила женщину
Тольяттинская «Лада» на своем льду всухую разгромила «Дизель»
Самара, Тольятти и Новокуйбышевск станут «Умными городами»
Двое хоккеистов тольяттинской «Лады» получили вызов в молодежную сборную России
Трое на одного: в Сызрани пьяные гости до смерти забили хозяина дома
В Самаре на сотрудника Росрыболовства завели дело за взятку