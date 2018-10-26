УК ЖКС продемонстрировала снегоуборочную технику, готовую к работе в сезон

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-26T12:24:10+03:00

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В крупнейшей управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальная система» («ЖКС») показали, как готовы к очередному зимнему сезону с технической точки зрения. УК , которая работает с МКД в четырех районах города, получила на специальных смотрах отличные оценки от районных и городских властей.

- В нашей компании есть большой парк различной спецтехники, четверть которого составляют снегоуборочные машины, оснащенные навесным оборудованием – щетками и ножами-отвалами. Также в распоряжении УК есть гидроподъемники и мини-погрузчики. Первые используют для расчистки кровель, вторые – для узких входных групп, - рассказали в УК.

Готовы к зимнему сезону и персонал: дворники, кровельщики. У них есть вся необходимая одежда и инвентарь. При подготовке кровельщиков учли все требования техники безопасности: сотрудники оснащены страховочным оборудованием, прошли необходимый инструктаж и обучение.

- Обслуживаемая территория компании «ЖКС» на 100% охвачена дворниками. Того количества техники, которым мы располагаем сегодня, вполне достаточно для оперативной расчистки дворов от снега в обычных зимних условиях. При необходимости (в снегопады) планируется привлекать арендованную спецтехнику, - уточнил исполнительный директор ООО УК «ЖКС» Вячеслав Князьков. - Все работы идут в штатном режиме. Зимой мы будем оказывать полный комплекс услуг, которые прописаны в договорах управления МКД.