2018-10-26T12:23:54+03:00
Общество

«У нас ничего не осталось»: в Самаре семья погибшего при взрыве в 3-этажном коттедже пенсионера нуждается в помощи

Взрыв, прогремевший ночью 25 октября, полностью разрушил дом на Внутреннем проезде
Анастасия ФИЛАТОВА
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62-летний мужчина погиб под обломками своего 3-этажного дома62-летний мужчина погиб под обломками своего 3-этажного домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Родственники 62-летнего Евгения Карпова, который погиб при взрыве своего трехэтажного дома в Железнодорожном районе Самары, нуждаются в материальной помощи. У них не осталось ни дома, ни вещей.

- У нас произошла беда. Теперь нет ни папы, ни дома. Нет вообще ничего. Нам очень нужна любая материальная помощь и поддержка. Заранее всех очень благодарю, - написала дочь погибшего пенсионера Мария Шапкина на своей странице в соцсети.

Напомним, ЧП произошло в ночь на четверг, 25 октября, на пересечении улицы Карьерной и Внутреннего проезда. Там около половины первого ночи, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. В результате случившегося 3-этажный коттедж разрушился до основания, а в соседних домах выбило окна. На момент взрыва в доме находился 62-летний хозяин жилища. К сожалению, мужчина погиб. У него остались жена, а также взрослые сын и дочь. Сейчас в причинах происшествия разбираются следователи.

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