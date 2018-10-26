2018-10-26T13:54:35+03:00
Происшествия

В Самарской области майнинг-ферма за три месяца наворовала электричество почти на 18 млн рублей

С сельским производителем криптовалюты сейчас разбираются полицейские
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: www.mrsk-volgi.ruФото: www.mrsk-volgi.ru
Изменить размер текста:

В Ставропольском районе в селе Бахилово на протяжении трех месяцев функционировала ферма по производству криптовалюты. Майнер попался на хищении электроэнергии. Вычислили его сотрудники управления безопасности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети».

Внимание энергетиков привлек увеличившийся небаланс. Они осмотрели линию электропередач и нашли трансформаторную подстанцию, оборудование в которой было заменено на более мощное. Кроме того, неизвестный «поколдовал» над прибором учета, и тот стал передавать неверные показания — они были в разы меньше реального потребления.

Энергетики обратились по данному факту к полицейским. Правоохранители выехали на место, осмотрели неприметное строение на въезде в деревню и обнаружили там майнинг-ферму. По подсчетам энергетиков, за 3 месяца на производство криптовалюты ушло свыше 2,5 млн кВт/ч, что составляет более 17,8 млн рублей.

Правоохранители опечатали все оборудование майнера. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Супруги из ближнего зарубежья промышляли в Самаре сбытом героина
Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев – об игре с «Крыльями»: «Зенит» сейчас притормаживает. Преимущества в матче он не добьется»
«У нас ничего не осталось»: в Самаре семья погибшего при взрыве в 3-этажном коттедже пенсионера нуждается в помощи
УК ЖКС продемонстрировала снегоуборочную технику, готовую к работе в сезон
В самарской гостинице «накрыли» молельную комнату радикальных исламистов
Как доехать до стадиона «Самара Арена» 29 октября на матч «Крылья Советов» - «Зенит»
Новые возможности ранней диагностики глаукомы: в самарском Медгарде появится оптический когерентный томограф
В Самаре кондукторов наказали за сбор денег при сбое в работе транспортных карт
Россельхозбанк к 2024 году увеличит долю в обслуживании экспорта аграриев до 35%
Самарская шаурма не прошла проверку: Роспотребнадзор нашел в ней золотистый стафилококк
Жителям Самарской области объяснили, зачем им переходить с аналогового ТВ на цифровое
Проект реконструкции самарской фабрики-кухни скорректируют по замечаниям Третьяковки
Гандболистки «Лады» проиграли клубу «Ростов-Дон» в матче женской Суперлиги
Глава Жигулевска покидает свой пост
В Самарской области автомобилист обматерил сотрудников ДПС и попал под суд
Погода в Самарской области поставила новый рекорд
Самарский ХК ЦСК ВВС в домашнем матче уступил «Барсу»
Скончался еще один участник жуткой аварии на трассе в Самарской области
В Самаре автоледи на иномарке сбила пешехода, который переходил дорогу по "зебре"
В Новокуйбышевске автомобилистка сбила на "зебре" двух девочек-подростков
В Самаре на Аэродромной автомобилистка на ВАЗе сбила женщину
Тольяттинская «Лада» на своем льду всухую разгромила «Дизель»
Самара, Тольятти и Новокуйбышевск станут «Умными городами»
Двое хоккеистов тольяттинской «Лады» получили вызов в молодежную сборную России
Трое на одного: в Сызрани пьяные гости до смерти забили хозяина дома
В Самаре на сотрудника Росрыболовства завели дело за взятку