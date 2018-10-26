В Самарской области майнинг-ферма за три месяца наворовала электричество почти на 18 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-26T13:54:35+03:00

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В Ставропольском районе в селе Бахилово на протяжении трех месяцев функционировала ферма по производству криптовалюты. Майнер попался на хищении электроэнергии. Вычислили его сотрудники управления безопасности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети».

Внимание энергетиков привлек увеличившийся небаланс. Они осмотрели линию электропередач и нашли трансформаторную подстанцию, оборудование в которой было заменено на более мощное. Кроме того, неизвестный «поколдовал» над прибором учета, и тот стал передавать неверные показания — они были в разы меньше реального потребления.

Энергетики обратились по данному факту к полицейским. Правоохранители выехали на место, осмотрели неприметное строение на въезде в деревню и обнаружили там майнинг-ферму. По подсчетам энергетиков, за 3 месяца на производство криптовалюты ушло свыше 2,5 млн кВт/ч, что составляет более 17,8 млн рублей.

Правоохранители опечатали все оборудование майнера. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере».