2018-10-26T14:19:51+03:00
Происшествия

Супруги из ближнего зарубежья промышляли в Самаре сбытом героина

Женщина была организатором, а мужчина делал закладки с наркотиками
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самаре полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков. Ими оказались супруги из ближнего зарубежья: 43-летняя женщина была организатором, а ее 43-летний муж делал закладки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители совместно с сотрудниками подразделения «Гром» наведались к ним домой и обнаружили 4,85 г героина. Также они нашли в одном из дворов в районе пересечения улиц Гагарина и Победы закладку, сделанную задержанным мужчиной, в виде двух свертков с героином массой 0,94 и 0,93 г. Помимо этого, полицейские обнаружили в одном из частных домов в Промышленном районе Самары 800 г героина, к которому подозреваемые тоже могут иметь отношение.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на сбыт наркотических средств» и «Сбыт наркотических средств». Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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