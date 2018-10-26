2018-10-26T14:59:27+03:00
Общество

Погода на 27-28 октября в Самарской области: ожидаются дождь и мокрый снег

В выходные ненадолго поднимется температура воздуха
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дожди, мокрый снег, сильный ветер и холода ждут самарцев на этих выходных и в начале следующей неделиДожди, мокрый снег, сильный ветер и холода ждут самарцев на этих выходных и в начале следующей неделиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Зима близко. Первый снег в Самарской области ожидается уже на этой неделе. Правда, он не порадует жителей региона пушистыми снежинками. Снег будет мокрый и периодически переходить в дождь.

По данным Приволжского УГМС, в субботу, 27 октября, осадков практически не будет, однако значительно понизиться температура воздуха. В ночные часы столбики термометров опустятся до -1...+4 °C, а при прояснении до -5 °C.

- В воскресенье погода начнет резко меняться. Атмосферные фронты очередного атлантического циклона принесут в регион порывистый ветер, небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье температура воздуха немного повысится, но в начале следующей недели в области похолодает. По утрам даже возможна гололедица, - рассказали синоптики.

В понедельник, 29 октября, местами по Самарской области также ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха составит 2...7 °C.

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