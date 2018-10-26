В Самаре на железнодорожном вокзале умер мужчина
Причиной его смерти мог стать сердечный приступ
Мужчина скончался в медпункте вокзалаФото: Архив "КП"
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Вечером в четверг, 25 октября, на самарском железнодорожном вокзале произошло ЧП. Там в медпункте умер 47-летний мужчина. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По данным правоохранителей, самарец почувствовал себя плохо и обратился за помощью в медпункт на вокзале. К сожалению, несмотря на усилия фельдшера, спасти его не удалось. Он скончался. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.
В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку.