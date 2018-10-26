2018-10-26T15:31:16+03:00
Конкурсы и тесты

На звание "Мисс самарская полиция - 2018" претендует сотрудница пресс-службы регионального ГУ МВД

Елена Клышейко считает полицию маленьким обособленным миром
Михаил ГОРЮНОВ
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Елена надеется на поддержку друзей и читателейЕлена надеется на поддержку друзей и читателейФото: из архива героя публикации
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В Самаре продолжается прием заявок на конкурс "Мисс самарская полиция - 2018", который "Комсомолка" проводит при поддержке регионального ГУ МВД и общественного совета при главке. Заявок уже принято много. Среди претендентов - Елена Клышейко - старший инспектор по особым поручениям ОИОС облМВД.

- Полиция – это маленький обособленный мир. Со своими правилами, устоями, традициями. При этом для каждого человека этот мир может быть разным. Суровым – для преступников, надежным и отзывчивым – для обратившихся граждан, живущем в сумасшедшем ритме – для сотрудников. Став частью этого мира, я чувствую себя причастной к одному большому общему делу. На пользу города, губернии, страны, живущим здесь гражданам, - пишет Елена в своей анкете.

Девушка-офицер попала в полицию чуть больше года назад. Сейчас, работая в пресс-службе, она постоянно открывает для себя что-то новое. И старается делать это для общества. А еще Клышейко делится, что МВД изменило ее жизнь:

- Проходя первоначальное обучение в Нижегородской академии МВД России, я встретила свою вторую половинку. Мы обучались на разных курсах, а спустя полгода после окончания он переехал из Нижнего Новгорода в Самару.

Для участия в конкурсе необходимо до 29 октября прислать на электронную почту kpsamara@phkp.ru, mvd63@mvd.gov.ru, sergo966@gmail.com, mikhail.goryunov@phkp.ru свою фотографию и рассказ о себе. Проголосовать за участниц жители Самарской области смогут с 30 октября до 7 ноября. Участницы и победителей конкурса ждут ценные призы и подарки!

Ознакомиться с другими участницами конкурса можно по ССЫЛКЕ

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