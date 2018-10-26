2018-10-26T15:44:00+03:00
Общество

В Самаре из-за демонстраций перекроют дублер проспекта Ленина

Проезд ограничат 27 и 31 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проезд закроют по участку от дома № 31 по улице Ново-Садовой до дома № 12 по проспекту ЛенинаПроезд закроют по участку от дома № 31 по улице Ново-Садовой до дома № 12 по проспекту ЛенинаФото: Архив "КП"
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В Самаре временно перекроют проезжую часть дублера проспекта Ленина. Там региональное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» собирается провести две демонстрации: одну - в субботу, 27 октября, под девизом «Сделаем Самару чище!», чтобы привлечь внимание жителей к экологическим проблемам, а другую - в среду, 31 октября, с целью развития добровольчества в России.

По информации городской администрации, дублер проспекта Ленина на участке от дома № 31 по улице Ново-Садовой до дома № 12 по проспекту Ленина будут перекрывать с 11:00 до 17:00 27 и 31 октября. Кроме того, на этом же отрезке дороги в эти дни с 8:00 до 17:00 будут запрещены остановка и стоянка транспорта.

Автомобилистов просят заранее выбирать пути своего следования.

Схема перекрытия проспекта Ленина

Схема перекрытия проспекта Ленина

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