В Тольятти водитель «семерки» сбил на «зебре» 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-26T16:08:06+03:00

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В четверг, 25 октября, около 20:15 на улице Матросова в Тольятти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь со стороны улицы Коммунистической в направлении улицы Лизы Чайкиной, в районе дома № 10 по улице Матросова сбил 14-летнюю девочку. Последняя пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу вместе со своей матерью.

В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу. Как установили сотрудники ГИБДД, в момент происшествия водитель «семерки» был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.