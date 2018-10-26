2018-10-26T16:33:41+03:00
Общество

Самарцам предлагают поучаствовать в фото-флэшмобе по выбору имени аэропорту Курумоч

Автор самого популярного фото получит билеты в театр
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы предложили дополнить название аэропорта именем Королева, Рязанова или ЗасекинаСамарцы предложили дополнить название аэропорта именем Королева, Рязанова или ЗасекинаФото: Архив "КП"
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Жителям Самарской области предлагают принять участие в фото-флэшмобе в поддержку великих соотечественников, именами которых предлагается дополнить название аэропорта Курумоч. Он пройдет в субботу, 27 октября, в рамках конкурса «Великие имена России».

Напомним, что в лонг-лист от Самарской области вошли 10 фамилий выдающихся соотечественников, которыми предлагается дополнить название аэропорта Курумоч. Это конструкторы авиационной и ракетно-космической техники Сергей Королев, Дмитрий Козлов, Николай Кузнецов, художник Илья Репин, писатель Алексей Толстой, режиссер и сценарист Эльдар Рязанов, композитор Дмитрий Шостакович, основатель Самары князь Григорий Засекин, основатель Тольятти Василий Татищев, самарский губернатор Григорий Аксаков. Каждый самарец сможет принять участие в флэшмобе, сфотографировавшись с портретом своего «кандидата».

Варианты участия в флэшмобе: сфотографироваться с портретом своего «кандидата» на специальной информационной стойке. Они находятся в аэропорту Курумоч, на железнодорожном вокзале, также в ТЦ «Гудок», «Айсберг», «Вертикаль», «МегаСити», «Парк Хаус», «Вива Ленд» и других; сфотографироваться на фоне памятного места, экспонатов или экспозиций, посвященных великим соотечественникам; сделать коллаж из своего фото и изображений великого соотечественника, его достижений и изобретений; сфотографироваться с экспонатами, олицетворяющими деяния великих соотечественников.

Все эти фотографии нужно будет выложить на своих страницах в соцсетях: ВКонтакте, Instagram, Twitter, Facebook, Одноклассники с хештегом #ВеликиеИменаРоссииСамарскаяобласть, а также на официальной странице проекта «Великие имена России» в Самаре или присылать на почту: volonter7063@mail.ru. Автор фото, которое наберет больше всего лайков, получит пригласительный билет на два человека в Самарский академический театр оперы и балета.

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