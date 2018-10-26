Самарца поймали на взятке судебному приставу
В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают в даче взятки судебному приставу Советского района. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Самарец пытался подкупить пристава 5 тысячами рублей. Должник надеялся, что за эти деньги пристав снимет с него ранее наложенные ограничения. Однако пристав оказался честным и сообщил о том, что его склоняют к коррупционному преступлению, своему реководству. В итоге должника в рамках оперативного эксперимента задержали с поличным в момент передачи денег.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мелкое взяточничество". Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 1 года.