2018-10-26T19:39:00+03:00
Спорт

Игру «Лады» со «Звездой» в женской гандбольной Суперлиге перенесли на 26 декабря

Матч должен был пройти 7 ноября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: ГК «Лада»Фото: ГК «Лада»
Изменить размер текста:

Встречу чемпионата России по гандболу среди женщин «Лада» - «Звезда», которая должна была пройти в Тольятти 7 ноября, перенесли на 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба.

Напомним, «Лада» после семи сыгранных матчей занимает третью строчку в турнирной таблице. Накануне тольяттинки проиграли дома действующему чемпиону Суперлиги клубу «Ростов-Дон». Лидирует «Кубань». У команды из Краснодара 15 очков в девяти встречах. «Звезда» из Звенигорода расположилась на шестой строчке с тремя очками в активе. У команды из Подмосковья шесть сыгранных матчей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На заброшенном стадионе «Восход» в Самаре открыли шиномонтаж
Жена самарского олигарха Ксения Царицына попросила подписчиков оценить ее машину
"Коммерческие автобусы должны быть второстепенными": в Самаре хотят доработать схему маршрутов общественного транспорта
В Самаре суд оставил бывшего директора СОФЖИ Мязитова в СИЗО до декабря
Самарца поймали на взятке судебному приставу
Самарцам предлагают поучаствовать в фото-флэшмобе по выбору имени аэропорту Курумоч
В Тольятти водитель «семерки» сбил на «зебре» 14-летнюю девочку
В Самаре из-за демонстраций перекроют дублер проспекта Ленина
На звание "Мисс самарская полиция - 2018" претендует сотрудница пресс-службы регионального ГУ МВД
В Самаре на железнодорожном вокзале умер мужчина
Погода на 27-28 октября в Самарской области: ожидаются дождь и мокрый снег
Самарцам предлагают оценить качество питания в детсадах, школах и больницах
Супруги из ближнего зарубежья промышляли в Самаре сбытом героина
В Самарской области майнинг-ферма за три месяца наворовала электричество почти на 18 млн рублей
Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев – об игре с «Крыльями»: «Зенит» сейчас притормаживает. Преимущества в матче он не добьется»
«У нас ничего не осталось»: в Самаре семья погибшего при взрыве в 3-этажном коттедже пенсионера нуждается в помощи
УК ЖКС продемонстрировала снегоуборочную технику, готовую к работе в сезон
В самарской гостинице «накрыли» молельную комнату радикальных исламистов
Как доехать до стадиона «Самара Арена» 29 октября на матч «Крылья Советов» - «Зенит»