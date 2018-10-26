Игру «Лады» со «Звездой» в женской гандбольной Суперлиге перенесли на 26 декабря

СЕГОДНЯ 19:37 2018-10-26T19:39:00+03:00

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Встречу чемпионата России по гандболу среди женщин «Лада» - «Звезда», которая должна была пройти в Тольятти 7 ноября, перенесли на 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба.

Напомним, «Лада» после семи сыгранных матчей занимает третью строчку в турнирной таблице. Накануне тольяттинки проиграли дома действующему чемпиону Суперлиги клубу «Ростов-Дон». Лидирует «Кубань». У команды из Краснодара 15 очков в девяти встречах. «Звезда» из Звенигорода расположилась на шестой строчке с тремя очками в активе. У команды из Подмосковья шесть сыгранных матчей.