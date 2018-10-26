Жена самарского олигарха Ксения Царицына попросила подписчиков оценить ее машину

СЕГОДНЯ 20:13 2018-10-26T20:13:17+03:00

«Миссис Россия - 2018» выложила в сеть фото, на котором она рядом с внедорожником «Infiniti»

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Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором она поинтересовалась у подписчиков на счет своей машины. На фото «Миссис Россия – 2018» стоит рядом с новеньким внедорожником «Infiniti».

- Мощщььь! Подходит мне такая машина? Да, нет? – написала Царицына в описании к фото.

ksenia_tsaritsina Мощщьььь! Подходит мне такая машина? Да,нет?

Подписчики выбор Ксении Царицыной оценили: «Круто! Она мощная и большая. Вы здесь смотритесь такой миниатюрной», «просто шик!».

Сфотографировалась жена самарского олигарха в Дубае, в курортном отеле «Atlantis» на одном из искусственно созданных островов.

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