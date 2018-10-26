На заброшенном стадионе «Восход» в Самаре открыли шиномонтаж
Жители Самары обратились к властям региона за объяснениями. Горожан возмутило, что на заброшенном стадионе «Восход» открыли шиномонтаж.
- Хотелось бы уточнить, в чьей компетенции сейчас находится стадион «Восход»? Помнится, ранее поднимался вопрос об его аварийном состоянии и необходимости выставления охраны. Возникает вопрос, законно ли сейчас там работает шиномонтаж? – написал самарец Андрей в приемную губернатора региона.
Самарцы отмечают, что бизнесмен занял пустующее здание стадиона «Восход» уже около года назад.
Врио министра строительства Самарской области Александр Баландин ответил, что управление капстроительства направило в полицию заявление. Правоохранители и будут выяснять, кому принадлежит шиномонтаж на заброшенном стадионе.
Напомним, «Восход» сейчас находится в аварийном состоянии. Реконструкция, как сообщали еще в январе этого года, начнется только в 2019-2020 годах. Сейчас объект заброшен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реконструировать стадион «Восход» в Самаре начнут в 2019-2020 годах
В минстроительства региона получили проектно-сметную документацию (подробности)