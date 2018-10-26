2018-10-26T21:14:33+03:00
Общество

На заброшенном стадионе «Восход» в Самаре открыли шиномонтаж

Власти региона обратились в полицию, чтобы правоохранители нашли предприимчивого бизнесмена
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Восход» обещали начать реконструировать в 2019 или 2020 году«Восход» обещали начать реконструировать в 2019 или 2020 годуФото: Соцсети
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Жители Самары обратились к властям региона за объяснениями. Горожан возмутило, что на заброшенном стадионе «Восход» открыли шиномонтаж.

- Хотелось бы уточнить, в чьей компетенции сейчас находится стадион «Восход»? Помнится, ранее поднимался вопрос об его аварийном состоянии и необходимости выставления охраны. Возникает вопрос, законно ли сейчас там работает шиномонтаж? – написал самарец Андрей в приемную губернатора региона.

Самарцы отмечают, что бизнесмен занял пустующее здание стадиона «Восход» уже около года назад.

Врио министра строительства Самарской области Александр Баландин ответил, что управление капстроительства направило в полицию заявление. Правоохранители и будут выяснять, кому принадлежит шиномонтаж на заброшенном стадионе.

Напомним, «Восход» сейчас находится в аварийном состоянии. Реконструкция, как сообщали еще в январе этого года, начнется только в 2019-2020 годах. Сейчас объект заброшен.

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