2018-10-27T08:53:31+03:00
Происшествия

На Физкультурной пьяный водитель устроил гонки и разбил несколько машин

Водитель Приоры пытался скрыться с места аварии [фото]
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре пьяный водитель устроил массовое ДТПВ Самаре пьяный водитель устроил массовое ДТП
Изменить размер текста:

Пятничный вечер закончился печально для нескольких самарских автомобилистов сразу. Пьяный водитель "Приоры" решил погонять по Физкультурной. Очевидцы рассказывают, что вел он себя крайне неадекватно: сначала он врезался в "четырнадцатую", постоял, поехал дальше, с разбегу снес несколько машин, в том числе и машину такси.

- На телефон горячий линии поступила информация, что пьяный водитель совершил ДТП на ул. Физкультурной и скрылся с места проишествия. Ориентировку приняли экипажи Полка ДПС, и буквально у них на глазах данный нарушитель уже совершил массовое ДТП, - сообщили активисты "Ночного патруля".

В одном из авто - видно на фото - разбито стекло перед пассажирским сидением. В аварии обошлось без жертв, но помощь медиков участникам понадобилась.

Самое интересное, что пока сотрудники ДПС оформляли аварию, мимо них прямо по встречке пытался промчаться еще один пьяный водитель - он буквально не стоял на ногах.

Машины сильно пострадали

Машины сильно пострадали

Автомобили просто разбиты в хлам

Автомобили просто разбиты в хлам

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Борском районе юноша украл магнитолу из автомобиля на глазах друзей водителя
Под Сызранью автобус с 15 детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком
На заброшенном стадионе «Восход» в Самаре открыли шиномонтаж
Жена самарского олигарха Ксения Царицына попросила подписчиков оценить ее машину
Игру «Лады» со «Звездой» в женской гандбольной Суперлиге перенесли на 26 декабря
"Коммерческие автобусы должны быть второстепенными": в Самаре хотят доработать схему маршрутов общественного транспорта
В Самаре суд оставил бывшего директора СОФЖИ Мязитова в СИЗО до декабря
Самарца поймали на взятке судебному приставу
Самарцам предлагают поучаствовать в фото-флэшмобе по выбору имени аэропорту Курумоч
В Тольятти водитель «семерки» сбил на «зебре» 14-летнюю девочку
В Самаре из-за демонстраций перекроют дублер проспекта Ленина
На звание "Мисс самарская полиция - 2018" претендует сотрудница пресс-службы регионального ГУ МВД
В Самаре на железнодорожном вокзале умер мужчина
Погода на 27-28 октября в Самарской области: ожидаются дождь и мокрый снег
Самарцам предлагают оценить качество питания в детсадах, школах и больницах
Супруги из ближнего зарубежья промышляли в Самаре сбытом героина
В Самарской области майнинг-ферма за три месяца наворовала электричество почти на 18 млн рублей
Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев – об игре с «Крыльями»: «Зенит» сейчас притормаживает. Преимущества в матче он не добьется»
«У нас ничего не осталось»: в Самаре семья погибшего при взрыве в 3-этажном коттедже пенсионера нуждается в помощи
УК ЖКС продемонстрировала снегоуборочную технику, готовую к работе в сезон
В самарской гостинице «накрыли» молельную комнату радикальных исламистов
Как доехать до стадиона «Самара Арена» 29 октября на матч «Крылья Советов» - «Зенит»