На Физкультурной пьяный водитель устроил гонки и разбил несколько машин

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-27T08:53:31+03:00

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Пятничный вечер закончился печально для нескольких самарских автомобилистов сразу. Пьяный водитель "Приоры" решил погонять по Физкультурной. Очевидцы рассказывают, что вел он себя крайне неадекватно: сначала он врезался в "четырнадцатую", постоял, поехал дальше, с разбегу снес несколько машин, в том числе и машину такси.

- На телефон горячий линии поступила информация, что пьяный водитель совершил ДТП на ул. Физкультурной и скрылся с места проишествия. Ориентировку приняли экипажи Полка ДПС, и буквально у них на глазах данный нарушитель уже совершил массовое ДТП, - сообщили активисты "Ночного патруля".

В одном из авто - видно на фото - разбито стекло перед пассажирским сидением. В аварии обошлось без жертв, но помощь медиков участникам понадобилась.

Самое интересное, что пока сотрудники ДПС оформляли аварию, мимо них прямо по встречке пытался промчаться еще один пьяный водитель - он буквально не стоял на ногах.

Машины сильно пострадали