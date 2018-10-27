В Борском районе юноша украл магнитолу из автомобиля на глазах друзей водителя

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-27T09:00:12+03:00

Молодой человек рассказал, что решился на преступление потому, что автомобиль был не заперт

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В Борском районе "на горячем" попался 18-летний юноша, ранее судимый студент одного из мечтных учебных заведений. Молодой человек вечером ехал по улице и увидел автомобиль. Он зачем-то дернул дверцу - та была не заперта. Тогда пркрасный юноша решил забрать магнитолу и вынуть АКБ из автомобиля. Его не остановили и крики людей: рядом были мужчины, которые лично знали владельца "семерки". Правда, остановить вора они не смогли.

- Злоумышленник открыл автомобиль, забрал имущество и скрылся, несмотря на крики увидевших это друзей владельца, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Подозреваемого нашли быстро, похищенное имущество у него отобрали и вернули владельцу. А молодому студенту теперь грозит судебное разбирательство и наказание, полицейские же пока разбираются в причинах такого поступка.