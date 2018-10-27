2018-10-27T11:00:03+03:00
Спорт

Сергей Рыжиков перед матчем с "Зенитом": "Крылья" должны быть выше, мы должны показать ураганную игру"

Самарский голкипер рассказал о своих ожиданиях от грядущего в понедельник матча
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Сергей Рыжиков рассказал о том, чего ждет от грядущей встречи с "Зенитом"Сергей Рыжиков рассказал о том, чего ждет от грядущей встречи с "Зенитом"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Голкипер самарских "Крыльев Советов" поделился своими ожиданиями от матча с "Зенитом", который состоится уже в этот понедельник.

- Только матч покажет, готовы ли мы или нет. Сегодня компания занимает не свое место в турнирной таблице, мы должны быть выше при такой поддержке болельщиков, по вниманию к нам с области, губернатора, при таком составе, - отметил Сергей Рыжиков.

Также хранитель самарских ворот отметил, что все команды в равных условиях - и Зенит, и Крылья, и Краснодар.

- Мы же еще дома, и при своих болельщиках мы точно должны показать ураганную игру! - рассказал Сергей Рыжиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больше работы с мячом и отработка высокого прессинга: как «Крылья Советов» готовятся к матчу с «Зенитом»

Самарцы провели открытую тренировку. Рассказываем, что нам удалось на ней подсмотреть (подробности)

Сергей Рыжиков: В матче с Зенитом мы должны показать ураганную игру.Голкипер Крыльев Советов Сергей Рыжиков - в интервью для клубного телевидения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Борском районе юноша украл магнитолу из автомобиля на глазах друзей водителя
На Физкультурной пьяный водитель устроил гонки и разбил несколько машин
Под Сызранью автобус с 15 детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком
На заброшенном стадионе «Восход» в Самаре открыли шиномонтаж
Жена самарского олигарха Ксения Царицына попросила подписчиков оценить ее машину
Игру «Лады» со «Звездой» в женской гандбольной Суперлиге перенесли на 26 декабря
"Коммерческие автобусы должны быть второстепенными": в Самаре хотят доработать схему маршрутов общественного транспорта
В Самаре суд оставил бывшего директора СОФЖИ Мязитова в СИЗО до декабря
Самарца поймали на взятке судебному приставу
Самарцам предлагают поучаствовать в фото-флэшмобе по выбору имени аэропорту Курумоч
В Тольятти водитель «семерки» сбил на «зебре» 14-летнюю девочку
В Самаре из-за демонстраций перекроют дублер проспекта Ленина
На звание "Мисс самарская полиция - 2018" претендует сотрудница пресс-службы регионального ГУ МВД
В Самаре на железнодорожном вокзале умер мужчина
Погода на 27-28 октября в Самарской области: ожидаются дождь и мокрый снег
Самарцам предлагают оценить качество питания в детсадах, школах и больницах
Супруги из ближнего зарубежья промышляли в Самаре сбытом героина
В Самарской области майнинг-ферма за три месяца наворовала электричество почти на 18 млн рублей
Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев – об игре с «Крыльями»: «Зенит» сейчас притормаживает. Преимущества в матче он не добьется»
«У нас ничего не осталось»: в Самаре семья погибшего при взрыве в 3-этажном коттедже пенсионера нуждается в помощи
УК ЖКС продемонстрировала снегоуборочную технику, готовую к работе в сезон
В самарской гостинице «накрыли» молельную комнату радикальных исламистов
Как доехать до стадиона «Самара Арена» 29 октября на матч «Крылья Советов» - «Зенит»