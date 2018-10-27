Сергей Рыжиков перед матчем с "Зенитом": "Крылья" должны быть выше, мы должны показать ураганную игру"

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-27T11:00:03+03:00

Сергей Рыжиков рассказал о том, чего ждет от грядущей встречи с "Зенитом" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарский голкипер рассказал о своих ожиданиях от грядущего в понедельник матча

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Голкипер самарских "Крыльев Советов" поделился своими ожиданиями от матча с "Зенитом", который состоится уже в этот понедельник.

- Только матч покажет, готовы ли мы или нет. Сегодня компания занимает не свое место в турнирной таблице, мы должны быть выше при такой поддержке болельщиков, по вниманию к нам с области, губернатора, при таком составе, - отметил Сергей Рыжиков.

Также хранитель самарских ворот отметил, что все команды в равных условиях - и Зенит, и Крылья, и Краснодар.

- Мы же еще дома, и при своих болельщиках мы точно должны показать ураганную игру! - рассказал Сергей Рыжиков.

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