Сергей Рыжиков перед матчем с "Зенитом": "Крылья" должны быть выше, мы должны показать ураганную игру"
Голкипер самарских "Крыльев Советов" поделился своими ожиданиями от матча с "Зенитом", который состоится уже в этот понедельник.
- Только матч покажет, готовы ли мы или нет. Сегодня компания занимает не свое место в турнирной таблице, мы должны быть выше при такой поддержке болельщиков, по вниманию к нам с области, губернатора, при таком составе, - отметил Сергей Рыжиков.
Также хранитель самарских ворот отметил, что все команды в равных условиях - и Зенит, и Крылья, и Краснодар.
- Мы же еще дома, и при своих болельщиках мы точно должны показать ураганную игру! - рассказал Сергей Рыжиков.
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Сергей Рыжиков: В матче с Зенитом мы должны показать ураганную игру.Голкипер Крыльев Советов Сергей Рыжиков - в интервью для клубного телевидения.