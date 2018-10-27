Самарский проект "Модерн в облаках" стал лучшим в России среди событийных мероприятий к ЧМ 2018

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-27T14:47:55+03:00

Организаторы получили национальную премию в области событийного туризма в специальной номинации

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Организаторы проекта "Модерн в облаках" к ЧМ 2018 в Самаре получили престижную Национальную премию в области событийного туризма. Награда досталась им в номинации "лучшая программа мероприятий, посвященная ЧМ".

Белые шары, которые взлетели над городом рядом со зданиями, выполненными в стиле модерн, запомнились самарцам. Эти шары были словно чек-пойнты, рядом с которыми постоянно происходило что-то интеерсное: концерты, выступления поэтов. А на табличках была написана история здания, рядом с которым находится турист.

Напомним, что авторами проекта стали архитекторы Мария и Дмитрий Храмовы, первый шар появился около музея Модерна .

Кроме того, лучшей площадкой для проведения события признали Самарскую набережную. А фестиваль iВолга получил специальный диплом, как лучший проект молодежного события.

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В Самаре над 18 зданиями во время ЧМ-2018 поднимут 4-метровые гелиевые шары

Они появятся над зданиями, выполненными в стиле модерн (подробности)