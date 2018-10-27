На стене самарской филармонии появилась мемориальная доска скрипачу Дмитрию Когану

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-27T16:15:03+03:00

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В день рождения известного скрипача Дмитрия Когана, который с 2011 по 2013 годы руководил самарской филармонией, в нашем городе открылась мемориальная доска в его честь. В этот день к стенам филармонии пришли первые лица губернии, работники культуры и все почитатели таланта известного скрипача.

- Уверен, что традиция увековечивать память людей, которые внесли свой вклад в развитие нашего региона, будет продолжаться. Мы благодарные люди, и мы помним тех, кто дарил нам радость, своё творчество, свой талант, иногда отдавая ему себя без остатка, - отметил на открытии губернатор Дмитрий Азаров.

Дмитрий Коган был инициатором многих благотворительных проектов. Под его руководством в Самаре в филармонии проводились Дни высокой музыки, Волжский фестиваль духовой музыки. Напомним, Дмитрий Коган умер 29 августа 2017 года в Москве. Дмитрий Павлович - заслуженный артист Российской Федерации, член известной музыкальной династии в России.