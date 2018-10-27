На казачьем сходе в Самаре выбирали атамана, но оставили прежнего

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-27T16:24:25+03:00

Возглавлять Волжское казачье войско он будет еще пять лет

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В Самаре казаки собрались на Большой войсковой круг Волжского казачьего общества. Сюда входят казаки 13 регионов Поволжья. На собрании побывали замполпреда президента ПФО Игорь Паньшин и губернатор Дмитрий Азаров. Первые лица поблагодарили казаков за помощь в обеспечении порядка в дни ЧМ 2018, в том числе и на улицах Самары.

- Сегодня активно развивается сеть казачьих образовательных учреждений, в том числе и в Смаре, где есть казачья кадетская школа, - отметил Дмитрий Азаров.

На круге обсуждали важные вопросы развития казачества и переизбрали атамана Волсжкого казачьего войска. Им остался еще на пять лет Юрий Иванов. К исполнению своих обязанностей он приступил сразу же.