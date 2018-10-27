2018-10-27T17:20:50+03:00
Общество

В Самаре за рулем поймали алкоголика-рецидивиста

Повторное нарушение - пьянство за рулем - считается уголовным преступлением
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре задержали мужчину, который постоянно пьет за рулемВ Самаре задержали мужчину, который постоянно пьет за рулем
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В Самаре поймали водителя, который уже не первый раз садится пьяным за руль. ВАЗ-21100 остановили возле дома по пр. Металлургов. Полицейские сразу же почувствовали резкий запах алкоголя, который исходил от 40-летнего водителя.

- Оказалось, что в июле 2018 года мужчину уже подвергали уголовному наказанию, так как поймали его на нарушенгии ПДД в момент, когда еще не закончился срок действия административного наказания, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас в отношении алкоголика-рецидивиста, который не может жить без авто, снова возбуждено уголовное дело и наказание ему грозит по УК. Это штраф до 300 тыс. рублей, лишение свободы на срок до 2 лет.

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