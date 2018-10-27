В Самаре РКЦ "Прогресс" возглавил Дмитрий Баранов

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-27T17:34:01+03:00

На должности руководителя его утвердил набсовет "Роскосмоса" в пятницу, 26 октября

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В качестве нового руководителя РКЦ "Прогресс" в Самаре наблюдательный совет "Роскосмоса" окончательно утвердил Дмитрия Баранов. Напомним, что именно он стал врио руководителя после отстранения от должности Александра Кириллина в связи с делом о злоупотреблении полномочиями.

Кроме этого были назначены главы еще двух подразделений "Роскосмоса": НПО им. Лавочкина и Копрпорации "МИТ".

Дмитрий Алексвандрович Баранов коренной самарец, закончил аэрокосмический университет, кандидат технических наук. До назначения врио, был директором программы "Союз" в РКЦ "Прогресс".

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