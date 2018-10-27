В Самаре РКЦ "Прогресс" возглавил Дмитрий Баранов
В качестве нового руководителя РКЦ "Прогресс" в Самаре наблюдательный совет "Роскосмоса" окончательно утвердил Дмитрия Баранов. Напомним, что именно он стал врио руководителя после отстранения от должности Александра Кириллина в связи с делом о злоупотреблении полномочиями.
Кроме этого были назначены главы еще двух подразделений "Роскосмоса": НПО им. Лавочкина и Копрпорации "МИТ".
Дмитрий Алексвандрович Баранов коренной самарец, закончил аэрокосмический университет, кандидат технических наук. До назначения врио, был директором программы "Союз" в РКЦ "Прогресс".
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