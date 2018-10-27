Работу транспорта на играх "Крыльев Советов" организуют по опыту ЧМ 2018

СЕГОДНЯ 17:57 2018-10-27T17:57:13+03:00

Уже во время игры с "Зенитом" снова будет работать региональный центр управления пассажирскими перевозками

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В понедельник, в день игры "Крыльев Советов" и "Зенита" в Самаре снвоа начнет работать центр управления пассажирскими перевозками. Этот метод зарекомендовал себя в дни чМ 2018: ситуацию с пассижаропотоком отслеживала комиссия в режиме онлайн, наблюдая за изображением с камер. Это позволяло регулировать интервалы прохождения транспорта и оптимизировать схему сигналов светофора, чтобы не создавались заторы, которые могут помешать горожанам добраться до стадиона к началу игры.

- Мы так работали в дни ЧМ 2018, и в понедельник такую же схему запускаем в день игры "Крыльев Советов". В будущем также мы можем следить за работой общественного транспорат в дни любых мероприятий на "Самара Арене", возможно, такие же возможности появятся и рядом с площадью Куйбышева, набережной, - рассказал руководитель Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Он также отметил, что с Коммунистической РЦУПП переехал на ул. Мориса Тореза, в здание, где находится и служба АСУДД.

Главная цель работы РЦУПП - сделать так, чтобы работа транспорта и светофоров была подстроена под сиюминутную ситуацию. Если на Московском шоссе скапливаются автомобили - за час или полтора перед матчем - члены комиссии принимают решение увеличить зеленую фазу. Если много пассажиров решили ехать с Поляны за час до начала игры и все вагоны переполнены - будет принято решение о сокращении интервала транспорта. Все это должно помочь организовывать пассажирские перевозки с максимальным комфортом. И не забыть никого около стадиона после окончания матча.

Кстати, на этот матч в вагонах спортивного маршрута все еще не будут действовать транспортные карты. Правда, их все же намерены ввести в обиход и на этом маршруте, сделав его постоянным, но это будет только к концу года.

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