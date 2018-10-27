2018-10-27T18:40:12+03:00
Общество

В Самаре предложили четыре варианта оформления здания кассационного суда, но проект не утвердили

Верхнюю часть здания оставят без изменения, замены требует входная группа и нижняя часть конструкции
Ольга АФАНАСЬЕВА
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один из эскизов здания судаодин из эскизов здания суда
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В Самаре на совещании обсудили проекты изменения внешнего вида здания, которое предназначено для размещения Кассационного суда и находится на Крымской площади. О том, что суд разместят в Самаре стало известно еще летом, теперь здание необходимо перепрофилировать: долгое время оно стояло законсервированным.

- На совещании решили, что верхняя часть может остаться в том состоянии, в котором она есть сейчас, изменения необходимы для входной группы и нижней части конструкции, - сообщает пресс-служба горадминистрации.

Архитекторы представиили четыре предварительных экскиза фасада: классический, с портиком, комбинированный, с расширенной входной группой и интеграцией классических деталей в существующий стиль. Однако, пока ни один из экскизов не был утвержден, проект еще будет дорабатываться. Председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов особенно подчеркнул, что здание должно быть максимально функциональным и комфортным, так как здесь будут работать сотни людей.

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