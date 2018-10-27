2018-10-27T19:30:18+03:00
Общество

"Я шпион": Жена самарского олигарха Шаповалова примерила образ сексуальной девушки Бонда

Ксения Царицына похвасталась новой прической и купальником
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ксения Царицына сфотографировалась в образе девушки БондаКсения Царицына сфотографировалась в образе девушки Бонда
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Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова поделилась с подписчиками своего инстаграма новой фотографией в таинственном образе.

- Вы хотели знать, что я делаю? Вот я - я шпион, - написала она и поставила хештег: "девушка Бонда". Стоит сказать, что Ксении очень идет новая прическа: неизвестно, она постриглась, или надела парик, но каре до плеч сделало ее неузнаваемой. Порадовал подписчиков и купальник а также ... .пистолет, который Ксения непринужденно напарвила в пол.

- Идеальна... Сногсшибательная... Если сделают кукулу Барби с ее внешностью, я первая куплю, - отреагировали поклонники красотки-модели.

Сейчас Ксения проводит время в Монако, но большую часть времени она живет с мужем в Дубаи. Ксения воспитывает двоих детей.

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