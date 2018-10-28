Могли погибнуть дети: ночью в центре Самары начался огромный пожар

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-28T09:19:25+03:00

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В ночь на 28 октября в Самаре произошёл пожар. В 01:38 сообщение об этом поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. На улице Самарской загорелись два дома. Известно, что один из них — отселённый. Кроме того, огонь охватил надворные постройки.

— Площадь пожара составила 950 кв.м., — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. — Эвакуировали 24 человека, в том числе 5 детей.

Возгорание ликвидировали 103 пожарных и 34 единицы техники. Пожар локализовали спустя полтора часа — в 2:58. Полностью огонь потушили ближе к утру, в 4:21.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб от него устанавливаются.