Крымскую чиновницу, которую подозревают в злоупотреблении полномочиями в Самаре, отпустили под домашний арест

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-28T09:41:22+03:00

Светлану Моравскую задержали накануне в Москве, в квартире у своей матери

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Экс-главу Управления капитального строительства Самарской области Светлану Моравскую отпустили под домашний арест. Такое решение принял Октябрьский районный суд в субботу, 27 октября.

— Следствие ходатайствовало о заключении Моравской под стражу. Однако суд постановил отправить ее на домашний аресте на два месяца — до 26 декабря, — сообщает старший помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова. — Против Моравской возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Известно, что прокуратура будет обжаловать решение суда.

О том, что на чиновницу завели уголовное дело, написал в «Твиттере» Александр Хинштейн.

— В период ее работы печально известная ГК "С.И.Т.И" получила контракт на укрепление берега Волги около села Рождествено. Эти работы были выполнены некачественно, использовались неподходящие материалы, тем не менее чиновница спокойно закрыла контракт и оплатила его подрядчику. Необоснованно компания получила больше 200 млн рублей, — передаёт источник, знакомый с ситуацией.

26 октября Светлану Моравскую, которая после уезда из Самары перешла на аналогичную должность в Крыму, задержали в Новой Москве, в квартире у матери.