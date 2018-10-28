В Самарской области нашёлся 12-летний школьник, который ушёл из дома и не вернулся

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-28T14:45:36+03:00

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В Самарской области благополучно закончились поиски 12-летнего подростка. Напомним, Тимур Б. из Тольятти ушёл из дома в СМТ «Каучук» 24 октября между 15:30 и 16:10 и не вернулся.

Четыре дня ребенка искали его родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

28 октября появилась информация о том, что Тимура нашли живым и здоровым. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, на жизнь мальчика «посягательств не было». Подробности, где все это время был мальчик, не сообщаются.

Напомним, это уже не первый случай, когда Тимур Б. уходит из дома. Точно так же его уже искали в сентябре этого года,