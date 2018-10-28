2018-10-28T16:06:29+03:00
Общество

«Асфальтовое покрытие скользкое»: в Госавтоинспекции Самарской области просят водителей быть осторожными

Нужно избегать опасных манёвров и соблюдать скоростной режим
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Сегодня в Самарской области резко ухудшилась погодаСегодня в Самарской области резко ухудшилась погодаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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28 октября в Самарской области резко ухудшились погодные условия. На большей территории региона идёт мокрый снег с дождём, на улице туман. В связи с этим региональная ГИБДД рекомендует автомобилистам быть аккуратнее на дорогах.

— Асфальтовое покрытие скользкое. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим, так как в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад и дождь, если у вас не исправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток, — передаёт пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Также полиция обращает внимание пешеходов на соблюдение Правил дорожного движения и напоминает, что в темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.

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