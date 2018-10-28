2018-10-28T19:04:02+03:00
Происшествия

Избил до смерти: 29-летнего жителя Самары подозревают в убийстве матери

Молодой человек не отрицает вины
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Родственники часто ссорилисьРодственники часто ссорилисьФото: "КП" Архив
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Тело 49-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в Самаре в доме на улице Каховской. При проведении экспертизы у погибшей обнаружили травму головы.

-При отработке версий у сотрудников полиции появились подозрения, что к гибели самарчанки может быть причастен ее 29-летний сын, - сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Оказалось, что родственники постоянно ссорились.В тот день между матерью и сыном снова вспыхнул конфликт. Мужчина в ходе перепалки избил мать и ушел из квартиры. Причиненные травмы оказались смертельными.

Молодой человек признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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