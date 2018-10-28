Молодежный состав “Зенита” обыграл самарские “Крылья Советов”

СЕГОДНЯ 19:49 2018-10-28T19:49:35+03:00

Изменить размер текста: A A

28 октября в Самаре прошел матч 12-го тура молодежного первенства России по футболу. Санкт-Петербургский “Зенит” обыграл самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе питерцев голы забили Алексей Плотников (42-я минута) и Юрий Першин (75). “Крылья” защитил Ваня Вучичевич (37).

В конце игры с поля удалили Плотникова. 29 октября на стадионе "Самара Арена” пройдет матч основных составов команд.

Добраться до стадиона можно будет традиционно на “длинном” и “коротком” S5, а также на муниципальных маршрутах. Для тех болельщиков, которые собираются на стадион на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка. Заехать на нее можно будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее - по улице 2-ой проезд.

Подробнее о том, как доехать на “Самара Арену”, читайте в нашей публикации.