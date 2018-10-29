Самарец-сладкоежка украл шоколада на 3 тысячи рублей
На днях в полицию обратились работники магазина, расположенного на улице Солнечной в Кировском районе Самары. Они рассказали, что неизвестный похитил из торговой точки несколько плиток шоколада. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.
Опросив свидетелей и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что к похищению шоколада может быть причастен 20-летний самарец. Они установили местонахождение предполагаемого вора-сладкоежки и задержали его. Молодой человек не стал отрицать своей вины.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полицейские проверяют молодого человека на причастность к другим аналогичным преступлениям.