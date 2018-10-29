2018-10-29T08:00:36+03:00
Происшествия

Самарец-сладкоежка украл шоколада на 3 тысячи рублей

Полицейские задержали любителя сладкого и завели на него дело
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек своровал из магазина несколько плиток шоколадаМолодой человек своровал из магазина несколько плиток шоколадаФото: pixabay.com
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На днях в полицию обратились работники магазина, расположенного на улице Солнечной в Кировском районе Самары. Они рассказали, что неизвестный похитил из торговой точки несколько плиток шоколада. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.

Опросив свидетелей и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что к похищению шоколада может быть причастен 20-летний самарец. Они установили местонахождение предполагаемого вора-сладкоежки и задержали его. Молодой человек не стал отрицать своей вины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полицейские проверяют молодого человека на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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