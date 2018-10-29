«Сызрань-2003» с минимальным счетом обыграла ижевский «Зенит»

СЕГОДНЯ 08:18 2018-10-29T08:19:04+03:00

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В воскресенье, 28 октября, на стадионе «Кристалл» в Сызрани прошел матч 16 тура чемпионата ПФЛ в зоне «Урал-Приволжье». Местная футбольная команда «Сызрань-2003» на своем поле принимала «Зенит-Ижевск». Об этом сообщает пресс-служба сызранского клуба.

В первом тайме ни сызранцы, ни гости не смогли распечатать ворота противника. На перерыв команды ушли со счетом 0:0. Зато в самом начале второго тайма «Сызрань-2003» все-таки смогла открыть счет. На 50 минуте матча мяч в сетку ворот противника отправил Никита Имуллин. Этот гол стал единственным в этой встрече. В итоге матч завершился победой «Сызрани-2003» со счетом 1:0.

Следующий матч сызранцы проведут 4 ноября. Их противником станет команда «Уфа-2».