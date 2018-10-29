Самарцам предлагают посмотреть фильмы в Мягком кинотеатре за 170 рублей
Акция «Киномания» распространяется на все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами
Фильмы за 170 рублей можно посмотреть по понедельникам
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Мягкий кинотеатр предлагает жителям Самары уникальную акцию - «Киноманию». Каждый понедельник горожане смогут посмотреть фильмы за 170 рублей. Акция «Киномания» распространяется на все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами.
Билеты можно приобрести в кассах и онлайн на сайте мягкого кинотеатра.
Мягкий кинотеатр находится в торгово-развлекательном комплексе «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, дом 131, 3 этаж. Всю необходимую информацию можно получить по телефону: 951-11-11 или из группы ВКонтакте.
Мягкий кинотеатр «Киномания» находится в торгово-развлекательном комплексе «Гудок»