2018-10-29T10:45:25+03:00
Общество

Самарцам предлагают посмотреть фильмы в Мягком кинотеатре за 170 рублей

Акция «Киномания» распространяется на все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фильмы за 170 рублей можно посмотреть по понедельникамФильмы за 170 рублей можно посмотреть по понедельникам
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Мягкий кинотеатр предлагает жителям Самары уникальную акцию - «Киноманию». Каждый понедельник горожане смогут посмотреть фильмы за 170 рублей. Акция «Киномания» распространяется на все фильмы, кроме ограниченных дистрибьюторами.

Билеты можно приобрести в кассах и онлайн на сайте мягкого кинотеатра.

Мягкий кинотеатр находится в торгово-развлекательном комплексе «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, дом 131, 3 этаж. Всю необходимую информацию можно получить по телефону: 951-11-11 или из группы ВКонтакте.

Мягкий кинотеатр «Киномания» находится в торгово-развлекательном комплексе «Гудок»

Мягкий кинотеатр «Киномания» находится в торгово-развлекательном комплексе «Гудок»

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