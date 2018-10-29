2018-10-29T09:13:01+03:00
Общество

В Самарской области рыбак вместо судака поймал огромную щуку

Увесистый трофей попался в руки рыбака в реке Сызранка
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В длину щука вымахала более 1 метраВ длину щука вымахала более 1 метраФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Реки Самарской области продолжают радовать рыбаков необычными и крупными уловами. Так, на минувшей неделе житель Сызрани Алексей Рогулев стал обладателем приличного трофея — щуки весом 7 кг и длиной более одного метра. Об этом рыбак рассказал в группе «Рыбалка в Сызрани - Syzran Fishing».

По словам мужчины, он поймал рыбину в реке Сызранке в районе ГЭС. При этом изначально он пришел туда ловить судаков, но в какой-то момент понял, что ему удалось подцепить что-то посущественнее судака. Чтобы вытащить щуку на берег, рыбаку потребовалось около 15 минут. Рыбак признался, что это не самый его увесистый улов, правда, на спиннинг он поймал такую большую щуку впервые.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инвестиции в Самарскую область будет привлекать экс-директор СТС и «ВымпелКома»
На матч «Крылья Советов» - «Зенит» на «Самара Арене» ждут 25 000 болельщиков
В Самарскую область привезли еще одну партию вакцин от гриппа для взрослых
Петр Монастырский звал ее Жанной д'Арк, Александр Володин посвящал стихи
Главную сельхозярмарку перенесут с площади Куйбышева к музею Алабина
В лесу у самарской трассы на дереве нашли труп мужчины со связанными руками
В Самарской области закрываются еще 3 речные пристани
«Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в голубых футболках и новым мячом
«Нам придется переделывать многие проекты еще несколько лет»: Азаров прокомментировал ремонт Московского шоссе
Тольяттинцам расскажут, кто построил Стоунхендж и заставил шагать статуи острова Пасхи
Вместо Геннадия Гридасова минздрав Самарской области возглавил Михаил Ратманов
С 1 ноября проезд в общественном транспорте Самары не подорожает
Жителей Самары приглашают в новогодний круиз по Балтийскому морю
В Тольятти произошел пожар на АЗС
В Самарской области пьяный водитель «десятки» опрокинул на крышу Nissan
В Самаре построят новую школу на 1100 мест
В Самаре пассажирка троллейбуса пострадала в ДТП с иномаркой
Самарская набережная взяла гран-при нацпремии в области событийного туризма
Самарский космонавт Олег Кононенко в декабре отправится на МКС
Смертность в Самарской области снизилась до минимума за последние 5 лет
Волейболисты «Новы» обыграли на выезде «Газпром-Югру»
Самарцам предлагают посмотреть фильмы в Мягком кинотеатре за 170 рублей
В Самаре появилась команда по регби «Крылья Советов»
«Сызрань-2003» с минимальным счетом обыграла ижевский «Зенит»
Самарец-сладкоежка украл шоколада на 3 тысячи рублей
Lada Vesta и Lada Granta вошли в рейтинг самым популярных авто Европы