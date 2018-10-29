В Самарской области рыбак вместо судака поймал огромную щуку

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-29T09:13:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Реки Самарской области продолжают радовать рыбаков необычными и крупными уловами. Так, на минувшей неделе житель Сызрани Алексей Рогулев стал обладателем приличного трофея — щуки весом 7 кг и длиной более одного метра. Об этом рыбак рассказал в группе «Рыбалка в Сызрани - Syzran Fishing».

По словам мужчины, он поймал рыбину в реке Сызранке в районе ГЭС. При этом изначально он пришел туда ловить судаков, но в какой-то момент понял, что ему удалось подцепить что-то посущественнее судака. Чтобы вытащить щуку на берег, рыбаку потребовалось около 15 минут. Рыбак признался, что это не самый его увесистый улов, правда, на спиннинг он поймал такую большую щуку впервые.