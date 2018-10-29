Смертность в Самарской области снизилась до минимума за последние 5 лет

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-29T09:47:48+03:00

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Жители Самарской области стали реже умирать. В этом году был зафиксирован исторический минимум показателя смертности населения за последние 5 лет.

По данным Самарастата, жители региона стали реже умирать от алкогольных отравлений, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, инфекционных и паразитарных болезней. Так, смертность от отравления алкоголем снизилась на 58 человек, от онкологических заболеваний — на 141 человека, от болезней органов дыхания — на 49 человек, от инфекционных заболеваний — на 177 человек, в том числе от туберкулеза — на 17 человек.

Как отмечают в областном правительстве, в этом году был разработан специальный план по снижению смертности, а также по сохранению и укреплению здоровья и по поддержанию активного долголетия. К примеру, в 2018 году в Самарской области заработали 22 гериатрических кабинетов. За шесть месяцев помощь гериатров стационарно получили почти 3 тысячи человек старше 60 лет, а амбулаторно — 2 тысячи человек.