2018-10-29T10:14:38+03:00
Общество

Самарский космонавт Олег Кононенко в декабре отправится на МКС

Комиссия признала его годным к космическому полету
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Олег Кононенко вошел в основной состав длительной экспедиции на МКСОлег Кононенко вошел в основной состав длительной экспедиции на МКСФото: пресс-служба Роскосмоса
Изменить размер текста:

В начале декабря этого года с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправится 58/59-я экспедиция. По результатам медицинской комиссии, в нее вошли самарский космонавт Олег Кононенко, астронавт CSA Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн МакКлейн. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

По данным ведомства, это будет длительная экспедиция на МКС. Дублером Олега Кононенко будет Александр Скворцов.

- Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Александр Скворцов признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья, - отметили в Роскосмосе.

Напомним, что предыдущий запуск ракеты «Союз» с экипажем на борту прошел неудачно. При запуске произошла нештатная ситуация, из-за которой космонавту Алексею Овчинину и астронавту Нику Хейгу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Отметим, что тогда дублером Алексея Овчинина был Олег Кононенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мяч на МКС помог!: Космонавт Олег Кононенко о поддержке нашей сборной

Посол ЧМ-2018 от Самары рассказывает болельщикам о космосе, а космонавтам о спорте (подробности)

Космонавт Олег Кононенко: «Хочу летать чаще!»

Бывший сотрудник «ЦСКБ-Прогресс», а ныне — 473-й космонавт мира, привез в Самару экспонат для музея родного предприятия (подробности)

Хочу летать, как в «Стартреке»: космонавт Олег Кононенко – о полете на Луну, рокет-парках и вере в Бога

Трижды летавший на МКС космонавт рассказал на радио КП-Самара, как сбылась его детская мечта, о чем он думает во время старта и были ли на Луне американцы (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инвестиции в Самарскую область будет привлекать экс-директор СТС и «ВымпелКома»
На матч «Крылья Советов» - «Зенит» на «Самара Арене» ждут 25 000 болельщиков
В Самарскую область привезли еще одну партию вакцин от гриппа для взрослых
Петр Монастырский звал ее Жанной д'Арк, Александр Володин посвящал стихи
Главную сельхозярмарку перенесут с площади Куйбышева к музею Алабина
В лесу у самарской трассы на дереве нашли труп мужчины со связанными руками
В Самарской области закрываются еще 3 речные пристани
«Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в голубых футболках и новым мячом
«Нам придется переделывать многие проекты еще несколько лет»: Азаров прокомментировал ремонт Московского шоссе
Тольяттинцам расскажут, кто построил Стоунхендж и заставил шагать статуи острова Пасхи
Вместо Геннадия Гридасова минздрав Самарской области возглавил Михаил Ратманов
С 1 ноября проезд в общественном транспорте Самары не подорожает
Жителей Самары приглашают в новогодний круиз по Балтийскому морю
В Тольятти произошел пожар на АЗС
В Самарской области пьяный водитель «десятки» опрокинул на крышу Nissan
В Самаре построят новую школу на 1100 мест
В Самаре пассажирка троллейбуса пострадала в ДТП с иномаркой
Самарская набережная взяла гран-при нацпремии в области событийного туризма
Смертность в Самарской области снизилась до минимума за последние 5 лет
Волейболисты «Новы» обыграли на выезде «Газпром-Югру»
В Самарской области рыбак вместо судака поймал огромную щуку
Самарцам предлагают посмотреть фильмы в Мягком кинотеатре за 170 рублей
В Самаре появилась команда по регби «Крылья Советов»
«Сызрань-2003» с минимальным счетом обыграла ижевский «Зенит»
Самарец-сладкоежка украл шоколада на 3 тысячи рублей
Lada Vesta и Lada Granta вошли в рейтинг самым популярных авто Европы