Самарский космонавт Олег Кононенко в декабре отправится на МКС
В начале декабря этого года с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправится 58/59-я экспедиция. По результатам медицинской комиссии, в нее вошли самарский космонавт Олег Кононенко, астронавт CSA Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн МакКлейн. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
По данным ведомства, это будет длительная экспедиция на МКС. Дублером Олега Кононенко будет Александр Скворцов.
- Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Александр Скворцов признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья, - отметили в Роскосмосе.
Напомним, что предыдущий запуск ракеты «Союз» с экипажем на борту прошел неудачно. При запуске произошла нештатная ситуация, из-за которой космонавту Алексею Овчинину и астронавту Нику Хейгу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Отметим, что тогда дублером Алексея Овчинина был Олег Кононенко.
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