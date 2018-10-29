Самарская набережная взяла гран-при нацпремии в области событийного туризма

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-29T10:50:12+03:00

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В Нижнем Новгороде прошел финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018. В этом году на участие в премии было подано 578 проектов из 60 регионов страны, до финала дошли только 193 проекта, в том числе и три самарских: набережная, «Модерн в облаках» и «iВолга».

Так, набережная реки Волги удостоилась гран-при в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия». Проект «Модерн в облаках» также получил гран-при только уже в номинации «Лучшая программа мероприятий, посвященных ЧМ-2018». А вот молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» получил специальный диплом в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

Отметим, что в этом году на набережной проводилось множество культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, в том числе и в рамках ЧМ-2018. Там отмечали и День города, и проводили фестивали студенты, и проходили соревнования по пляжному футболу.

Что касается проекта «Модерн в облаках», то его запустили летом этого года. В воздух над 18 зданиями, выполненными в стиле модерн, поднимали 4-метровые гелиевые шары. На них были названия и год постройки каждого из объектов, а также графическое изображение здания. Цель проекта – представить гостям чемпионата мира самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры.