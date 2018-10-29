В Самаре построят новую школу на 1100 мест

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-29T11:26:43+03:00

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Власти Самары ищут подрядчика, который спроектирует здание новой школы. Ее планируется разместить на территории Орлова оврага в Красноглинском районе города. Информация об этом размещена на сейте госзакупок.

Согласно техзаданию, при разработке проекта подрядчику необходимо будет использовать в качестве образца школу в Южном городе. В здании должны предусмотреть кабинеты физики, химии, биологии, информатики, столярные и слесарные мастерские, кабинет домоводства, тренажерный зал, три спортивных зала, столовую, библиотеку и зимний сад. Школа будет рассчитана на 1100 мест. Предполагается, что дети смогут заниматься в ней в одну смену.

На разработку проекта подрядчику, которого выберут по итогам аукциона 27 ноября, отведут 10 месяцев. На эти цели из городского бюджета выделят более 9,8 млн рублей. Саму школу начнут строить в 2019 году.