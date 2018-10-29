2018-10-29T14:32:51+03:00
Общество

Жителей Самары приглашают в новогодний круиз по Балтийскому морю

Отправиться в путешествие можно и в новогоднюю ночь, и на Рождество
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Новый год на море - это круиз!Новый год на море - это круиз!
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Жителям Самары предлагают отметить Новый год и Рождество в незабываемом круизе по Балтийскому морю. Паром Princess Anastasia отправляется в путешествие по красивейшим столицам Скандинавии и Прибалтики: Хельсинки, Стокгольм, Таллин и Рига - из Санкт-Петербурга.

- На выбор туристам мы предлагаем три круиза. Один из них – предновогодний, вы сможете зарядиться волшебным настроением в трехдневной поездке с 28 декабря и успеть вернуться домой, чтобы провести время за праздничным столом с близкими и друзьями. Второй вариант – это круиз с 30 декабря по 4 января, подразумевающий встречу Нового года на борту круизного парома, и третий вариант – круиз с 4 по 9 января, отметив Новый год дома, вы отправитесь в увлекательное путешествие с рождественским колоритом, - рассказали в круизном центре «Инфофлот».

При покупке до 12 ноября на праздничные рейсы действуют специальные цены. Каждый круиз - это праздничная атмосфера, удобный порт отправления – добраться до Санкт-Петербурга можно и на самолете, и на автомобиле или поезде. Приятное дополнение: на борту Princess Anastasia всегда есть персонал, который говорит на русском языке и сможет ответить на все ваши вопросы.

ПРАЗДНИЧНЫЕ КРУИЗЫ ПО БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ НА ПАРОМЕ PRINCESS ANASTASIA

28 – 30 декабря 2018, Санкт-Петербург (Россия) – Хельсинки (Финляндия) – Санкт-Петербург (Россия) от 38 €/чел.

30 декабря 2018 – 4 января 2019, Санкт-Петербург (Россия) – Таллин (Эстония) – Рига (Латвия) – Стокгольм (Швеция) – Хельсинки (Финляндия) – Санкт-Петербург (Россия) от 251 €/чел.

4 – 9 января 2019, Санкт-Петербург (Россия) – Таллин (Эстония) – Рига (Латвия) – Стокгольм (Швеция) – Хельсинки (Финляндия) – Санкт-Петербург (Россия) от 234 €/чел.

Подробности можно узнать здесь

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