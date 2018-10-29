2018-10-29T12:26:23+03:00
Общество

С 1 ноября проезд в общественном транспорте Самары не подорожает

В дептрансе не подтвердили информацию о повышении тарифов
Анастасия ФИЛАТОВА
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В дептрансе уверяют, что с 1 ноября цены на проезд в общественном транспорте не повысятсяВ дептрансе уверяют, что с 1 ноября цены на проезд в общественном транспорте не повысятсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителей Самары продолжает волновать вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Напомним, что в конце сентября в маршрутках появились объявления о повышении с 8 октября стоимости проезда с 25 до 30 рублей, однако эта информация не подтвердилась. Потом пошли слухи о том, что цены на проезд поднимутся с 1 ноября. Но и на этот раз в департаменте транспорта Самары «открестились» от предполагаемого повышения цен.

- С 1 ноября 2018 года повышение стоимости проезда не подтверждается, - отметили сегодня, 29 октября, представители ведомства в ответ на очередное обращение горожан.

Однако чиновники не уточняют, не изменится ли стоимость проезда во всем транспорте или только в муниципальном. Добавим, что насчет муниципального транспорта глава дептранса Юрий Тапилин ранее заявил, что изменение стоимости проезда в нем все-таки рассматривается, но не с 1 ноября.

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