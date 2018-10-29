Вместо Геннадия Гридасова минздрав Самарской области возглавил Михаил Ратманов

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-29T12:52:49+03:00

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В правительстве Самарской области произошли очередные кадровые перестановки. Сегодня, 29 октября, пост министра здравоохранения региона покидает Геннадий Гридасов, который занимал его с 2012 года. Вместо него на эту должность назначили Михаила Ратманова, который до недавнего времени занимал аналогичный пост в Северной Осетии-Алании. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно постановлению губернатора Дмитрия Азарова, Михаил Ратманов приступит к исполнению своих обязанностей во вторник, 30 октября. Отметим, что Михаил Ратманов до 2007 года работал врачом-хирургом в Ивановской областной клинической больнице, а потом возглавлял городские клинические больницы № 7 и 8. В 2012 году Ратманов работал на должности руководителя департамента здравоохранения Ивановской области, а в 2015 году занимал пост начальника управления минздрава Московской области. В 2016 году он перебрался в Северную Осетию-Аланию, где трудился на посту министра здравоохранения региона. Теперь же ему предстоит работать в Самарской области.